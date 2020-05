Rock in Vienna: Kiss und ihre Bombastshow

Das Finale des weitgehend gut gelungenen Festival-Auftakts bestritten Kiss. Unterhaltsam wie immer – mit ihrem Rock-Glam-Zirkus, einem feuerspuckenden, durch die Luft fliegenden, die Zunge zeigenden Gene Simmons; mit Flammenwerfern und Explosionen und Hits wie "I Love It Loud" und "I Was Made For Lovin’ You". Schade nur, dass die Stimme von Paul Stanley auf der Donauinsel noch ein bisschen angeschlagener klang, als vor zwei Jahren beim Nova Rock.