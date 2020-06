Präzise Härte: System Of A Down rockten das Frequency

Der zweite Tag in St. Pölten versprach mit System of a Down und Bad Religion einen deutlich ruppigeren Festival-Tag als der Auftakt mit Franz Ferdinand und den Klamauk-Rockern von Tenacious D.

Die Headliner am Freitag hätten bzw. haben so auch schon vor einigen Jahren am (normalerweise) härter ausgerichteten Nova Rock gespielt. Aber die kultivierte Trennung zwischen Indie-Rock in St. Pölten und Heavy Metal in Nickelsdorf scheint mit dem von Festival-Veranstalter Skalar dieses Jahr neu etablierten Seerock, das bereits Ende Juni Nähe Graz stattfand, aufgehoben.

Erste Vorboten des Abendprogramms waren am frühen Nachmittag Pennywise. Die Alt-Punker aus Kalifornien versammelten erstmals eine recht ansehnliche Menschenmenge vor der Hauptbühne. Punk funktioniert offenbar immer. Und dass die Herren um Sänger Jim Lindberg Klassiker wie "Enter Sandman" oder "Rock The Casbah" anstimmten, schadete bestimmt nicht. Erste Moshpits wurden bereits um 15.30 Uhr gesichtet. Respekt.