Popfestival: Verletzte durch Zelteinsturz

Ein schweres Unwetter hat während eines Popkonzerts in den Niederlanden ein Festzelt umgerissen, zahlreiche Menschen erlitten Verletzungen. Das Gewitter mit starkem Wind und Hagel sei plötzlich aufgezogen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Das Unglück ereignete sich am letzten Tag des populären Musikfestivals "Dicky Woodstock" in der Ortschaft Steenwijkerwold (Provinz Overijssel) etwa 110 Kilometer nordöstlich von Amsterdam.