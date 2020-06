Popfest: The Beth Edges stellen neue CD vor

Aus der Sicht des Musikers ist das Popfest ein enormer Gewinn: "Es gibt viele Räumlichkeiten, um aufzutreten. Die Atmos­phäre ist sehr gut. Und der freie Eintritt macht es dem Publikum schmackhaft. So kann man als junge Band sicher viele Leute erreichen, die man sonst nie erreichen würde." Tobias Grünzweil, Sänger der Beth Edges, sieht viele Vorteile in der vor drei Jahren von Robert Rotifer und Christoph Möderndorfer ins Leben gerufenen Leistungsschau der heimischen Alternative-Szene.

Donnerstag wird er mit seiner Band das Popfest eröffnen. Er ist sich sicher, dass das die Beth Edges weiter bringt – anders als beim Amadeus. Gleich zwei Mal war das in einer Linzer Schule mit Spezial-Lehrgang für "Popular- und Computermusik" gegründete Quartett 2010 dafür nominiert. Immerhin 2000 Stück hatten sie davor von ihrem zwischen Britpop und Indie-Rock angesiedelten Debüt "What’s In It For Me? " verkauft – obwohl das nie im Handel, sondern nur bei den Konzerten erhältlich war.