Popfest: Auf zu neuen Sphären

Neue heimische Popmusik werde auch international wahrgenommen, versicherte Popfestleiter Christoph Möderndorfer in einer Aussendung am Montag. So habe eine Delegation des Showcase-Festivals "Eurosonic" das Treiben am Karlsplatz verfolgt, um ihren für 2014 geplanten, großen Österreich-Schwerpunkt im niederländischen Groningen vorzubereiten.

Dem 2012 ins Leben gerufenen jährlichen Kuratorenwechsel folgend, gibt es im kommenden Jahr einen neuen Line-up-Verantwortlichen, der im Herbst bekannt gegeben wird. Der diesjährige Kurator Patrick Pulsinger werde ebenso wie Robert Rotifer, der die Musikauswahl für die ersten drei Popfeste besorgt hatte, dem Gratis-Konzertreigen jedenfalls weiterhin beratend erhalten bleiben, hieß es.