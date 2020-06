Nova Rock: Wo die Ganzkörperbanane gedeiht

Ein großer Nachteil des Erwachsenendaseins: Man hat bei Weitem zu wenige Gelegenheiten, das Ganzkörper-Bananenkostüm auszuführen.

Daher erst einmal: ein Hoch auf die Rockfestivals. In der spießerfreien Zone – der derzeitige Zufluchtsort vor Muttis Zugriff: das Nova Rock in Nickelsdorf – sind selbst die paar bestehenden Verbote irgendwie lustig: keine Löcher graben!

Also bespaßen sich auch heuer wieder, mit einer gewissen Routine, vor musikalischem Hintergrunddröhnen die Rockfans: Rosa Häschenkostüm und Borat-Monokini, Wuschelperücken und schmerzhafte T-Shirt-Aufschriften, blöde Anmachsprüche und kreative Illuminierung – sie alle sind wieder da, in den zuerst staubigen, dann (am Samstag) zunehmend eingeschlammten Feldern nahe der ungarischen Grenze.

Und das ist gut so.

Umso ernüchternder ist es aber, wenn in dieses groß angelegte Rückzugsgebiet vor der verhunzten Erwachsenenwelt die Realität einbricht. Am Auftakttag in Form des unkooperativen Wetters und der großen Betroffenheit nach einem Todesfall am Gelände (ein 24-jähriger Besucher, der an einem Herzfehler litt, starb).