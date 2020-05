Muse: Dröhnen mit Drohnen und Einsamkeit

Als urbanes Festival, bei dem jeder der will in der Nacht ein Bett und in der Früh eine Dusche haben kann, will sich "Rock In Vienna" etablieren. Das heuer zum ersten Mal stattfindende Event will so von 4. bis 6. Juni bis zu 50.000 Besucher pro Tag auf die Wiener Donauinsel locken. Neu ist auch das Konzept: Die beiden Bühnen stehen Seite an Seite nebeneinander und werden abwechselnd bespielt. So müssen die Zuschauer keine langen Wege auf sich nehmen, um zu ihrer Lieblings-Band zu kommen und sich auch nicht zwischen hier und dort entscheiden. Von jedem Platz aus ist mühelos jeder Act des an den Abenden so hochkarätig besetzten Programms zu sehen. Hier die wichtigsten Acts von "Rock In Vienna":