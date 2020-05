Liza Minnelli in Wien: The show must go on

Und weil die Minnelli immer schon in erster Linie Schauspielerin gewesen ist, ist sie auch eine "Schauspielerin in der Musik", wie sie das bei ihrem Mentor Charles Aznavour gelernt hat.



So singt sie dessen Gay-pride-Hymne "What Makes A Man A Man", in dem sie zur Drag Queen mutiert. In dem Song ist sie also eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt.



Zwischendurch schleppt sie abwechselnd einen hohen Regie-Stuhl, den Mikro-Ständer und sich selber über die Bühne, und erzählt lebhaft mit Armen und Händen und rollenden Augen Broadway-Anekdoten. Klar: "Life is a Cabaret".



Sie schwelgt mit brüchiger, rauchiger und von Strapazen gekennzeichneter Stimme in Musical-Nummern von anno dazumal, singt den swingenden Titelsong ihres aktuellen Albums "Confessions", den Oldie " Liza with a Z" und von Tramps, die Frau einfach lieben müsse.



Einem Geburtstagskind im Auditorium widmet sie "I Can't Give You Anything But Love" und schmachtet ihren Bandleader an.



Spätestens dabei öffnet sie einem das Herz:

Wenn uns trotz offensichtlicher Überforderung nicht die große Show, die übergroße Geste, der hochenergetische Superdynamo vorgeführt wird, nicht die laute, schmetternde und bombastische, sondern die leise Minnelli, nur begleitet von ihrem langjährigen Weggefährten, dem Pianisten Billy Stritch. Wie bei der Zugabe, als es mucksmäuschenstilll ist in der Oper. Und Cole Porters "Everytime We Say Goodbye" Gänsehaut macht.



KURIER-Wertung: ***** von *****