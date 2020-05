Limp Bizkit: Zornhüpfen in kurzen Hosen

Es herrscht breite Einigkeit: An die 1980er erinnert man sich ( Schulterpolster! Föhnfrisuren!) mit unwohligem Schaudern.

Aber auch die 1990er hatten ihre Tiefpunkte. Die Schmalzhaare der Grungepartie etwa. Boygroups. Und die Idee, in kurzen Hosen Rap und harte Gitarren zu vermischen.

Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst (Markenzeichen: Baseballkappe) hat mit seiner Band das Genre Nu Metal entscheidend mitbestimmt. Und bis heute mehr oder weniger am Leben erhalten. Jüngst mit Gitarristen-Alleinunterhalter Wes Borland wiedervereint, veröffentlichte die Urbesetzung vor wenigen Tagen das unbeirrte neue Album "Gold Cobra".



Und beim Auftritt im Wiener Gasometer am Dienstag ertappte man sich bei einer doch überraschenden Erkenntnis: So unzeitgemäß das Ganze auch daherkommt, die Wirkungsmacht ist ungebrochen.



Durst, im Basketball-Dress mittlerweile Symbolbild einer angestrengten Jugendlichkeit, bringt so ungebrochenen wie allumfassenden Zorn auf die Bühne. Gießt der zum Aggressionsabbau versammelten Wutjugend (in ebenso kurzen Hosen) Alkohol in die Kehlen. Und zeigt etwaigen Zweiflern an der Notwendigkeit, auch 2011 noch Nu Metal zu spielen, moralisch und auch in echt den Mittelfinger.