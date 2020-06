Interlude-Festival: Gelungene Premiere zwischen den Stühlen

Attwenger hatten es da am Mittwoch schon deutlich schwieriger. Das Linzer Mundart-Duo spielte, anders als angekündigt, schon um 19.00 Uhr, anstatt den Headliner zu geben. Publikumstechnisch eine Fehlentscheidung. Die später groß aufspielenden Kreisky lockten deutlich weniger Interessierte ins Theater Akzent. Ganz gefüllt war das Theater am Mittwoch aber sowieso nie. Bis auf eine „Ausdruckstänzerin“ (© Franz Adrian Wenzl), wollte das Publikum nicht so richtig mitgehen. An der Show lag das aber nicht. Attwenger kombinierten gewohnt gekonnt Maultrommel, Quetschen und Schlagzeug. Immer rasant. Leider nicht immer verständlich. Der Ton war nicht der beste.

Den Abschluss des Interlude-Festivals machte dann die Parolen-Band Österreichs: Bei Kreisky gab es neben alten Krachern wie „Scheiße Schauspieler“ oder „Vandalen“ auch neue Nummern zu hören. „Die Wildnis“ überzeugte mit melodischem Orgeleinsatz von Frontmann Franz Adrian Wenzl höchstpersönlich. Dass es der erste Auftritt der Indie-Rocker seit einem Jahr war, merkte man nur zwischen den Liedern. Da wurde kurz das Keyboard getrimmt und sich die Zeit mit lustigen Ansagen vertrieben. Ein Erlebnis. Einzig das bis auf einige Jungburschen, die sich tanzend des Mittelgangs bemächtigt hatten, sitzende Publikum schien Wenzl nachhaltig zu irritieren.