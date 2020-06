"Harvest of Art": Sonne, Punk und Elvis-Tolle

Doch das Beste kommt noch. Den ganzen Nachmittag hat der Wiesen-Zug Wagenladungen von Mädchen am Sprung zwischen Matura und Studium ausgespuckt, die einzig und alleine wegen der Arctic Monkeys gekommen sind. Oder besser: wegen deren Frontmann. Alex Turner, war kaum 19, als er mit einem beispiellosen Hype - ohne Live-Erfahrung und ohne Album - mit zwei zufällig im Internet gelandeten Songs auf Platz eins der britischen Charts gespült wurde.

2005 war das. Jetzt sind die Arctic Monkeys bei ihrem fünften Album angelangt, das im September erscheinen wird. „AM“ haben sie es genannt. Nach dem Bandinitialen, weil sie sich „als Band stark fühlen“, hatte Turner am Nachmittag im KURIER-Interview erklärt. Das zeigt er jetzt beim Auftritt deutlich: Er ist vom zaghaften Schüchti zu einem charismatischen, selbstsicheren Fontmann gereift.

Mit Elvis-Tolle, Superstarposen und einem unwiderstehlichen Augenaufschlag hat er die weiblichen Harvest-Besucher sofort in der Hand. Und braucht auch nicht lange, um die Männer dazu zu kriegen. Denn neben dem unverwechselbaren, vorwärtstreibenden Indie-Gitarren-Sound und der perfekt eingespielten Band hat er rotzige, nonchalante Texte, die genauso intelligent und spitz, wie spitzfindig formuliert sind. „Don’t Sit Down Cause I’ve Moved Your Chair“, in dem Turner sich weigert, mit einem Grizzly ins Geschäft zu kommen, oder „Fluorescent Adolescent“, bei dem er sich frustriert durch ein Buch von Sex-Tipps wühlt, sind Klassiker.

Hymnen, die die " Harvest Of Art"-Besucher begeistert aufnehmen. Genau wie „Brick By Brick oder der größte Arctic Monkeys Hit „I Bet You Look Good On The Dance Floor“. Da fordert Turner die Unterstützungall der „so many beautiful ladys“ ein. Aber die hatte er ohnehin von Anfang an.