Gallagher: "Songs zu schreiben, ist verwirrend"

Ich finde, Songs zu schreiben ist eine sehr eigenartige Sache - ich bin durchaus happy, nur der Sänger zu sein." Was sind denn das für Töne? Ist Liam Gallagher, das Parade-Großmaul des Brit-Pop, tatsächlich bescheiden geworden?



Im KURIER-Interview mit Beady Eye beim FM4-Frequency steht seine neue Rolle in der Nachfolgeband von Oasis zur Debatte. Nach einem Streit mit seinem Bruder, dem Hauptsongwriter Noel Gallagher, vor einem Konzert in Paris kam 2009 das Aus für die legendäre Band. Noch am Abend in der Bar ihres Hotels beschlossen die übrigen Musiker - Liam, Gitarrist Gem Archer, Bassist Andy Bell, Drummer Chris Sharrock - ohne Noel weiterzumachen.



"Es war simpel", erklärt Liam. "Wir sagten, hast du Lust aufzuhören? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Nur weil ein Typ von Bord springt, heißt das noch lange nicht, dass wir alle umfallen wie verdammte Weicheier."



Zwei Wochen danach, sagt Bell, haben sie sich zusammengesetzt und mit der Arbeit zum Beady-Eye-Debüt "Different Gear, Still Speeding" begonnen: "Wir haben alte Songs ausgegraben. ,The Roller' und ,Kill For A Dream' habe ich für Oasis schon 1999 geschrieben."