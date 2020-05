Frequency: The Kooks im Interview

Immer wenn sie aus dem Haus geht, lässt die Freundin von Luke Pritchard kleine Notizen für ihn auf dem Tisch liegen. Einmal stand darin: "Junk of the heart is junk of the mind" ("Der Schrott des Herzens ist der Schrott meines Geistes") Diese Phrase hat dem Sänger der The Kooks so gefallen, dass er einen Song dazu geschrieben und das Anfang September erscheinende dritte Album "Junk Of The Heart" genannt hat.



"Es hat mir gefallen, weil es so passend war für all die Songs, die ich geschrieben hatte", erklärt er backstage beim Frequency im Gespräch mit dem KURIER. "Denn zu der Zeit habe ich mich wirklich viel mit all dem emotionalen Ballast in mir beschäftigt, der sich so ansammelt, wenn man durchs Leben geht. Speziell mit der Beziehung zwischen Liebe und Schmerz. Denn all die Dinge, die ich damals wollte, waren so schwer zu bekommen und machten mich deshalb genauso glücklich wie unglücklich."