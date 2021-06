Frequency Tag 1: Die Ruhe vor dem Sturm

"AUUUUUSSSSSTTTTTRRRRIIIIAAAAA, you are so beautiful. You are so beautiful people" schreit Macklemore ins Publikum und dieses bedankt sich mit ohrenbetäubendem Kreischen.

Alle, die bereits am Mittwoch angereist sind, stehen jetzt auch vor der Bühne. Wirklich alle. Wie das eben ist bei einem Headliner. Übrigens, für Macklemore und Ryan Lewis ist das die Österreich-Premiere. Die Bässe dröhnen und die Raps sitzen. Die Stimmung ist grandios - auch beim gefühlt 100sten " Austria".

So, ich schau mir jetzt den Rest vom Konzert an. Später gibt es an dieser Stelle noch die Konzertfotos vom ersten Tag.