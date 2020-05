Frequency: Popmusik-Bingo in der Plastikwelt

Das Studium der Originalquellen (von Blues über die Beatles bis zum glattpolierten 80er-Pop) kann man sich so nämlich sparen. Denn beim Frequency gibt's pophistorische Sekundärliteratur im Übermaß. Alles kommt wieder, und gerade bei Festivals kann man lustiges Vorbild-Bingo spielen. Das klingt doch wie - Bingo! Beatles-Nachahmer Liam Gallagher steht dazu. Die Österreicher 3 Feet Smaller feierten hemmungslos und umjubelt die Lust am auch nicht mehr taufrischen Pop-Punk. The Kills nahmen für einen fantastischen Auftritt gleich die ganze Popgeschichte her. Hadouken haben ganz viel Prodigy gehört und verarbeiten das auf der Bühne.



Und wenn man dünne Jungs mit Gitarren auf die Bühne kommen sieht, werden mit guter Wahrscheinlichkeit kurz darauf die 80er-Jahre in Großbritannien reanimiert.

Doch besserwisserische Kritik ist fehl am Platz, denn der bunte Pop-Selbstbedienungsladen funktionierte prächtig: In der Gesamtschau hatte das Frequency heuer zwar nicht die Über-Highlights, aber eine stimmige Mischung auf hohem Niveau zu bieten.



Wobei nicht alles in verdientem Ausmaß gewürdigt wurde. Zu den Unglücksraben des Festivals zählen sicher die Musiker von Elbow. Da kann man daheim in England noch so gefeiert sein - beim Frequency zeigte sich das Publikum von vornherein recht desinteressiert.

Und ließ Guy Garvey, seine Band und das beigestellte Streichquartett ziemlich einsam ihre melancholisch-stillen Songs gen Wolkenhimmel spielen. Der dann zu allem Unglück noch die Regen-Schleusen derart heftig öffnete, dass der Auftritt unterbrochen werden musste. Trotz einem Anti-Regensong, den Garvey den Wolken entgegensang. Schade drum, in jeder Hinsicht.