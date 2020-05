Frequency: Gute-Laune-Gymnastik und Herbstmusik

Da sind drei "e" fast noch zu wenig: In großer Besetzung, mit groß angelegter Stufen-Kulisse und mit viel Gutelaunebonus haben die deutschen Tanz-Motivatoren Seeed am Donnerstag das FM4 -Frequency-Festival zu später Stunde an sich gerissen. Zwar brauchte die Band - zumindest nach Einschätzung von Frontmann Peter Fox - sechs Songs, um beim ersten Live-Auftritt seit vier Jahren warm zu werden.



Doch die Frequency-Besucher, zuvor mit vergleichsweise wenig musikalischer Gelegenheit zur Unbeschwertheit versorgt, feierten die Rückkehr der Partygaranten mit sofortiger Begeisterung. Überhaupt gelang beim ersten Tag ein freudiger Abschluss: Auch The Kooks auf der zweiten Bühne spielten locker-luftigen Gitarrenpop in die laue Sommernacht hinein.

Tanzlustige allüberall, und auch das erste Ganzkörper-Hasenkostüm wurde in der abkühlenden Abendstimmung gesichtet. Kein Wunder, sind doch alle Beteiligten Profis: Die rund 40.000 Fans warfen ansatzlos die Oberbekleidung ab, erklommen die zahlreichen Spielstationen am Gelände und schalteten beeindruckend schnell in die Festival-Routine um. Die heuer auch mit erfreulich viel Musik untermalt wurde, die sich dem schnellen Grinser verschließt.



In der Spießer-freien Zone jedenfalls ist auch derzeit wieder alles erlaubt. Vielleicht mit einer Ausnahme: Vom Sitzen bei Zäunen, Bäumen oder anderen potenziellen Zielen der männlichen Erleichterung war abzuraten.