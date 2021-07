Donauinselfest: Festival der Superlative

Everybody please", ruft Simple Minds-Sänger Jim Kerr in die Menge und wirbelt sein Mikrofon am Kabel durch die Luft. Eingetaucht in blaues Scheinwerferlicht bewiesen die Headliner des zweiten Abends auf der Hauptbühne, wo ein paar Stunden zuvor Stefanie Werner und Reinhold Bilgeri die Menge aufgewärmt hatten, dass sie das Rocken nicht verlernt haben. Simple Minds zählten zu den erfolgreichsten Bands der 80-er und sind für Evergreens wie "Don’t You (Forget About Me)" und " Belfast Child" bekannt.

Hip-Hopper Samy Deluxe rappte zur gleichen Zeit auf der FM4-Bühne die Beats in den Boden, Schlagersternchen Michelle stimmte knappe zwei Kilometer weiter etwas zartere Töne an.