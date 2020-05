Bier und Bands in der Arena

Junge, hyperaktive Nachwuchstalente und altbewährte Publikumslieblinge aus Österreich wie etwa Dreadface (heute, Montag) oder Dementia Kolektiva (Donnerstag, den 4.8) geben sich bei diesem einwöchigen Musikfestival die Mikrofone in die Hand.

Jeden Tag wird ab 19 Uhr zu einer etwas anderen Musikrichtung gerockt. Am Donnerstag, dem 4. August, steht zusätzlich zur Musik ein Kabarett auf dem Programm. Der blinde Künstler Martin Mayerhofer führt in seiner Vorstellung durch verschiedene Szenen seines Lebens.



Vor und nach den Live-Auftritten sorgen rastlose DJs für sommerliche Partystimmung und natürlich werden beliebte Dauerbrenner wie das Wuzzler-Turnier und ein Luftgitarren-Wettbewerb auch dieses Jahr nicht fehlen. Bei der Tombola können Eintrittskarten für das derzeit stattfindende Sommerkino oder für Konzerte in der Arena gewonnen werden.

Dazu gibt es, wie der Name der Veranstaltung erhoffen lässt, eine umfangreiche Auswahl erlesener Biersorten und ein kulinarisches Angebot zu sehr erschwinglichen Preisen.



INFO: Von 1. bis zum 6. August, in der Arena (3., Baumgasse 80), geöffnet ab 14 Uhr, Konzerte ab 19 Uhr, Tel. 01/798 85 95, Eintritt frei