Arctic Monkeys live beim Harvest Of Art

Weil sich die Arctic Monkeys mit ihrem am 6. September erscheinenden Album laut Sänger Alex Turner fühlen „als wären wir wieder am richtigen Platz“, haben die Briten die Platte schlicht „AM“ – mit ihren Initialen – betitelt. „Die Idee habe ich von Velvet Underground gestohlen, die einmal eine Compilation ,VU‘ genannt haben“, erklärte Turner dem NME. Über den Sound sagte er, dass er wieder mehr in Richtung Alternative-Rock geht, mit dem die Band Mitte der 00er-Jahre berühmt wurde.

Wie gut das live klingt, davon kann man sich am Samstag (13. Juli) im Festival-Zelt von Wiesen überzeugen, wenn das Quartett zum „ Harvest Of Art“-Festival ins Burgenland kommt. Mit dabei sind heuer auch Bloc Party. Die Band um Sänger Kele Okereke machte mit dem Album „Four“ Ende letzten Jahres einen deutlichen Schritt in Richtung rockige Gitarrenriffs und wird die neuen, härteren Songs, aber auch die Live-Favoriten vom Debüt „Silent Alarm“ direkt vor den Arctic Monkeys präsentieren.

Als dritter Headliner kommt Kate Nash zum heurigen „ Harvest Of Art“. Und auch sie gibt sich auf ihrem jüngsten Album härter und punkiger als bisher. Das liegt daran, dass sie nebenbei noch in einer Punk-Band mitmacht. „Aber auch daran, dass ich Bass spielen gelernt habe und vor den Aufnahmen eine schwere Zeit hatte“, erklärte sie im Interview mit dem KURIER. „Ich musste eine schmerzhafte Trennung durchmachen und wurde außerdem von meiner Plattenfirma rausgeschmissen. Da hat sich einiges angestaut.“

Komplettiert wird das „ Harvest Of Art“-Line-up von Konstantin Groppers Get Well Soon, The Eclectic Moniker, Youth Lagoon und der Wiener Band Giantree.

Info: Das Harvest Of Art 2013 findet am 13.7. in Wiesen statt.