Amy Lee von Evanescence: "Metal braucht Erneuerung"

Eingängiger Metal, gepaart mit der kraftvollen Stimme von Frontfrau Amy Lee und einem Touch Gothic. Diese melancholisch-epische Mischung brachte 2003 den Durchbruch für die Nu-Metal-Band aus Arkansas. Ihr Debütalbum "Fallen" verkaufte sich über 17 Millionen Mal. Das ist neun Jahre her. Mittlerweile ist die Nu-Metal-Welle abgeflaut. Linkin Park, Limp Bizkit, Korn und Evanescence, die mit ihrem Sound noch vor wenigen Jahren die Charts dominierten, leben jetzt von Auftritten bei den Rockfestivals dieser Welt - und können sich nach wie vor über eine treue Fangemeinde freuen.

Nach fünf Jahren Pause, in denen Evanescence vor allem mit bandinternen Streitigkeiten der Gründungsmitglieder Amy Lee und Ben Moody, und ständig wechselnder Besetzung Schlagzeilen machten, meldeten sie sich vergangenen Oktober wieder musikalisch zurück. Mit dem selbstbetitelten Comebackalbum konnten sie trotz Platz eins in den USA zwar nicht an die alten Erfolge anschließen - insbesondere in Europa blieb "Evanescence" hinter den Erwartungen zurück - von Kritikern wurde das Album aber durchwegs positiv aufgenommen.



Die dazugehörige Tour zum Album dauert nun schon beinahe ein Jahr und führte die Mannen rund um Amy Lee am Wochenende auch zum Nova Rock Festival nach Nickelsdorf. KURIER.at sprach mit der charismatischen Frontfrau über ihren Auftritt, warum Metal einer Neuerung bedarf und befragte sie zu ihren Plänen für ein Soloalbum.

Ihr habt vergangenes Wochenende am Nova Rock gespielt - wie war euer Eindruck vom Festival?



Amy Lee: Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Publikum so gut sein würde, denn vor der Show waren die Leute wirklich ruhig. Aber als wir dann rauskame,n ging das Publikum erstaunlicherweise ordentlich ab. Jeder von uns dachte: "Hey, was für eine Überraschung!"

Zumal ihr ja auch ordentlich Konkurrenz auf der Hauptbühne hattet. Am Sonntagabend spielten dort zeitgleich mit euch zuerst Nightwish und unmittelbar danach Headliner Metallica.

Ja, das ist immer so - das sind wir schon gewohnt. Wenn wir auf Tour sind, gehen wir immer raus auf die Bühne und hoffen, dass die Leute für uns bereit sind. Wir wurden aber sehr gut aufgenommen – wir waren eigentlich darauf eingestellt von daherfliegenden Bechern und Flaschen weglaufen zu müssen, aber das war unbegründet.