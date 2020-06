150.000 Besucher in drei Tagen: Ein Festival rockt Nickelsdorf

Auf den Pannonia Fields laufen die Vorbereitungen für das Nova Rock, das größte Rockfestival Österreichs, bereits auf Hochtouren. Die ersten Zäune wurden am Montag aufgestellt. Rund 150.000 Besucher sollen laut Veranstalter Ewald Tatar hier in zehn Tagen zu Bands wie Black Sabbath, Iron Maiden und Volbeat abrocken.

Für Veranstalter und Behörden ein enormer organisatorischer Aufwand. Denn damit alles reibungslos über die Bühne geht, werden hunderte Mitarbeiter im Einsatz sein. So wird die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See mit bis zu zehn Mann an allen drei Tagen vor Ort sein. Außerdem werden etwa 250 Polizisten, 550 Ordner sowie das Rote Kreuz mit Sanitätern, Ärzten, Rettungs- und Notarztwagen und auch die Feuerwehr auf den Pannonia Fields im Einsatz sein, erzählte Bezirkshauptmann Martin Huber.

Während tausende Festivalbesucher mit dem eigenen Auto oder Caravan anreisen, stehen alternativ wieder Discobusse und Shuttleservice zur Verfügung. "1000 Fahrgäste waren es im Vorjahr, die dieses Angebot zu einem sensationell günstigen Preis von zwei Euro in Anspruch genommen haben", sagt Discobus-Obmann, SPÖ-Klubobmann Christian Illedits. Erstmals steht das Service heuer auch Festivalbesuchern aus dem Bezirk Oberwart zur Verfügung.