"Le Grand Macabre“ an der Staatsoper: Hier geht Lauwers' Konzept auf

Regisseur Jan Lauwers und Dirigent Pablo Heras-Casado brachten in diesem Monat „La Clemenza di Tito“ zu einer spannungsbefreiten Premiere an der Wiener Staatsoper. Wie aufregend man diese Mozart-Oper zeigen kann, demonstrierte Robert Carsen bei Cecilia Bartolis Pfingstfestspielen in Salzburg. Warum diese Ausschweifung? Weil im Haus am Ring derzeit eine andere Produktion von Lauwers gezeigt wird, nämlich „Le Grand Macabre“ von György Ligeti. Die Premiere 2023 versetzte Publikum und Kritiker zurecht in Euphorie. Die Wiederaufnahme funktioniert ungebrochen, die zeitliche Nähe dieser beiden Aufführungen zeigt aber auch, wie Lauwers arbeitet.

Wer Inszenierungen dieses Regisseurs gesehen hat, wird seine Handschrift sofort bei einer neuen erkennen. So setzte er seine Tanztruppe Needcompany auch bei Ligeti ein. In starken Bildern erzählt er die Geschichte vom verkommenen „Breughelland“, wo plötzlich der Tod in Gestalt des Höllenfürsten Nekrotzar auftaucht und den nahen Weltuntergang prophezeit. Doch der angekündigte Komet kommt nicht. Nekrotzar kann nichts ausrichten. Das Saufen und Treiben geht weiter wie zuvor. Großprojektionen zeigen auf Tafeln Szenen von Breughel-Gemälden. Der Clou ist ein überdimensionales, braunes aufgeblasenes Pferd.

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Auch eine Riesenspinne und schwarze Gebilde, die von der Decke hängen, tun ihren guten Dienst.

Georg Nigl ist ein starker, bühnenpräsenter Nekrotzar. Er zieht alle Register seines Baritons und lässt das Unbestimmbare dieser Figur mitschwingen.

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