Musik-Universität: Cello-Professor klagte gegen Entlassung

Die Uni entließ, wie berichtet, Mitte April einen Professor, der seine Position „gröblich missbraucht“ habe. Der Musiker, dessen Name von der mdw-Website gelöscht wurde, ist zugleich Solocellist im Staatsopernorchester – und als solcher Mitglied im Verein der Wiener Philharmoniker. Die Staatsoper stellte ihn bis zur Klärung des Sachverhalts dienstfrei; der Cellist habe – laut KURIER-Informationen – alle Vorwürfe bestritten und spricht von einer Intrige.

Auf der Website der Philharmoniker ist zu lesen, dass der Musiker neben seiner Orchestertätigkeit in Kammermusikensembles, darunter in einem bekannten Quartett, spielt. In der Vergangenheit hätte er für das ehemalige Konservatorium Wien eine Celloklasse geleitet, als Dozent Jugendorchester betreut und Meisterkurse in der ganzen Welt abgehalten.

In einem Mail erklärte Anwalt Wolf gegenüber dem KURIER, dass die Kündigung „aufgrund inakzeptabler gravierender Verhaltensweisen arbeitsrechtlich geboten und insbesondere zum Schutz der Studierenden unverzüglich erforderlich“ gewesen sei.

Die Staatsanwaltschaft wurde aber nicht informiert. Denn, so Wolf: „Nicht jedes inakzeptable Verhalten ist gleichzeitig auch strafrechtlich relevant.“ Auf der Musikuni hört man hingegen, dass die etwaigen Opfer große Angst vor Benachteiligungen in der Musikbranche und vor Repressalien hätten.

