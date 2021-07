Musik-Produzent Zebo Adam: „Unser Job ist, Emotionen einzufangen“

Wie diese auf Tonträger gebannte Magie wirken kann, hat der Sohn des Hallucination-Company-Chefs Ludwig „Wickerl“ Adam das erste Mal gespürt, als er acht Jahre alt war. „Ich hörte ,Starman’ von David Bowie und konnte nicht anders, als am Bett springen, weil ich so voll Energie war. Das hat mich nie losgelassen: Du hast eine Aufnahme, drückst auf Play und spürst es am ganzen Körper.“

Obwohl Adam danach als Musiker und Roadie viele Jahre mit der Hallucination Company und Russkaja auf Tour war, blieb das Aufnehmen derart magischer Momente seine Passion.

Dazu muss er aber zuerst eine Atmosphäre schaffen, in der sie entstehen können. Das schafft er mit einem Gespür dafür, was wer in der Band gerade braucht, um kreativ sein zu können: „Bei Bilderbuch, die gerne alles lange ausdiskutieren, weiß ich, ich darf keine schnellen Entscheidungen treffen, muss jedem seine Zeit geben. Bei Lou Asril, der grandios, aber alleine und sehr jung ist, bin ich der Erfahrene, zu dem er jederzeit mit allem kommen kann, was ihn beschäftigt.“