Ein Pophit aus dem Geist der Bibel: David Kushner über "Daylight“ und den Glauben

Streaminghit

1,35 Milliarden Mal wurde die an den Sound von Hozier erinnernde Ballade bisher alleine auf Spotify gestreamt. Sie ist nicht das einzige Zeugnis von Kushners christlichem Glauben in seinem Debüt-Album „The Dichotomy“, nicht die einzige Referenz an die Bibel. Generell geht es in diesen Songs um das Verhältnis des 24-Jährigen zu Gott, darum, wie sich sein Glaube entwickelt und seine Karriere geprägt hat. „Mir ist es wichtig, das nicht zu verleugnen“, sagt er. „Aber das ist schon eine Herausforderung, denn dadurch gibt es auch Gegenwind. Für viele Leute ist es schwer, eine Konversation über diese Themen zu führen, ohne feindlich zu werden. In unserer Gesellschaft können viele Menschen andere Ansichten nicht mehr respektieren – speziell, wenn es um religiöse Themen geht. Wir leben in einer verrückten Zeit. Ich glaube trotzdem, dass wir uns ändern können, dass wir zusammenkommen und ohne uns zu beschimpfen reden und diskutieren können. Und uns dann darauf einigen, dass wir uns in gewissen Punkten nicht einig werden, was absolut okay ist.“