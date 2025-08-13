Das Frequency Festival ist gestartet: Ein bisschen Spaß muss sein

Die Sonne brennt. Der Asphalt glüht. Wer am VAZ in St. Pölten Schatten sucht, sucht ihn oft vergebens. Bäume? Die gibt es auf diesem Gelände nicht wirklich. Kein Wunder, warum zum Start des diesjährigen Frequency Festivals um 14.20 Uhr auch nur rund 30 Mutige vor der Bühne stehen, einen Hitzeschlag riskieren (oder vielleicht längst einen haben?). Dabei hätte sich Bartees Strange mehr verdient.

Der US-Amerikaner, der diesmal die Arschkarte gezogen hat, weil er den Konzertreigen eröffnen musste, schaut zwar ein bisschen aus wie der junge Stevie Wonder, aber macht - live begleitet von einer Band - lässige Gitarrenmusik, die er mit anderen Stilen kreuzt und kombiniert. Das klingt mal nach 70er-Jahre-Soul-Rock, mal nach Folkpop, R&B und Elektro-Jazz. So, als würde man sich durch verschiedene Radiosender zappen - ausgenommen Radio Niederösterreich und Ö3. In den Texten geht es wesentlich düsterer zur Sache: Bartees Strange verhandelt darin seine Ängste, seine Leben als junger, queerer, schwarzer Mann im ländlichen Amerika. Dass er sein aktuelles Album "Horror" nennt, ist sicherlich kein Zufall.

Das Geschehen spielt sich am Nachmittag erst einmal auf dem Campingplatz ab, wo seit Montag Tausende Jugendliche ihr Zelt aufgeschlagen haben. Das Problem: Im Zelt hält man es auch nur bis maximal 10 Uhr in der Früh aus, danach hat es darin 50 Grad - und mehr. Aber immerhin rinnt die Traisen vorbei, in die sich viele den ganzen Tag reinlegen.

Was inzwischen am Festivalgelände passiert, ist verschmerzbar - viel versäumt man jeden Fall nicht. Es macht zum Beispiel nichts, wenn man der "Internetpersönlichkeit", dem TikTok-Star Jude York nicht beim Singen zugehört hat. Es waren zum Teil eh nur irgendwelche Coverversionen.

Einige Festivalbesucherinnen und -besucher fahren am Nachmittag in das Zentrum von St. Pölten, und gehen dort ein bisschen einkaufen. Absolutes Muss dieses Jahr: Cowboyhut, Cowboystiefel, Rock und bauchfreie Tops. Wem das dazu passende Nabelpiercing fehlt, wird am Festivalgelände fündig. Dieses Areal gleicht auch einer (staubigen) Einkaufsstraße oder eine Art Messegelände, wo sich die verschiedenen Marken präsentieren können. Es gibt Schminkstationen, eine Spirit Stage, wo einem zu Dance-Musik Lust auf Nikotin-Beutel gemacht wird.

Ein Besuch beim Frequency Festival erinnert einen auch an Billig-Airlines, bei denen zusätzliche Kosten fürs Gepäck, die Sitzplatzreservierung, man zahlen muss, wenn das Kleinkind ohne eignen Sitzplatz trotzdem zahlen muss. Der Grund: Der Shuttlebus vom St- Pöltner Bahnhof zum Festivalgelände kostet extra. Auf dem Ticket steht 15 Euro. Aber das ist laut Ticketverkäufer ein Druckfehler - kostet eh nur 10 Euro. Dafür darf man das ganze Festival lang mit dem Bus herumfahren. Dann muss man noch einen Müllbeitrag bezahlen. Journalisten müssen spenden: 15 Euro. Beleg gibt es dafür keinen. Mal sehen, was da in den kommenden Jahren noch so dazu kommt. Wie wäre es mit einem 10er-Block fürs ToiToi? Eintritt für den Badespaß in der Traisen? Ein Festival ohne Bands - also nur mit Zeltplatz? Warum nicht.