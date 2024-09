Musik im Fußballkäfig

Musik für alle, mitten im Grätzl. Das versprechen die Käfigkonzerte des Vereins ARGE Henriette. Bei der nächsten Ausgabe am 26. September gibt’s Auftritte von Yasmo, Musikern der Wiener Symphoniker, Anna Buchegger und dem Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus.

Der Fußballkäfig Rohrauerpark im 15. Bezirk verwandelt sich am 26. September in einen Raum musikalischer Zusammenarbeit. So vernetzen sich etwa ehemals wohnungslose Menschen mit Musikern der Wiener Symphoniker. Dabei sollen eigene Musikstücke für den Fußballkäfig entstehen.