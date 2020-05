Musik für Bahnfahrten

Die Österreicher und die Deutschen trennt, dem Bonmot nach, die gemeinsame Sprache. Und manchmal auch die Musik. Oft ist klar, warum: Die Kölschrocker BAP oder der Ostbahn-Kurti sind eher nicht austauschbar. Manche musikalische Grenze aber ist weniger leicht zu erklären. Das Elektronikmusikprojekt Schiller etwa, ein deutsches Phänomen, das in Österreich nie recht funktioniert hat. Dabei macht der sympathische Christopher von Deylen Musik, die eigentlich keinen Ort kennt. In Deutschland füllt er damit die Charts und die Hallen.

Schiller, das ist ätherische Begleitmusik für Schnellbahnfahrten durch Stadtrandgebiete. Aus Konzerten geht man nach zweieinhalb Stunden ohrwurmfrei und unbelastet nach Hause. Ein Schönklang-Gegenentwurf zum deutschen Emotionspopschwulst, luftige Musik, die sich vom großen Gefühl fernhält. Vangelis und Jean Michel Jarre schauen da ums pophistorische Eck. Ja, er hätte am liebsten in den 1970ern Musik gemacht, „damals gab es zum ersten Mal die technischen Möglichkeiten, etwas zu machen, was wirklich neu war“, sagt von Deylen zum KURIER. Das sei heute „sehr, sehr schwer, fast nicht möglich“.