Museumsdiebe stehlen Nazi-Erinnerungsstücke in Einbruchsserie

In zahlreichen kleineren Kriegsmuseen in Dänemark und den Niederlanden haben es Diebe auf Nazi-Erinnerungsstücke abgesehen. So haben etwa ein Dutzend Männer aus einem Museum in Beek (siehe Video oben am Artikel) seltene SS-Uniformen und weiteres im Wert von 1,5 Millionen Euro gestohlen, berichtet die New York Times. Insgesamt gab es vier derartige Einbrüche. Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrüche von einem Sammler beauftragt worden seien, nicht aus der rechtsextremen Szene.

Weitere derartige Museen - allein in den Niederlanden erinnern rund 100 Museen an die NS-Besetzung - haben bereits reagiert und seltene Ausstellungsstücke entfernt. Das Kriegsmuseum in Arnhem hat sogar Panzersperren vor dem Museum aufgestellt.