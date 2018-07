Museumschef Hollein im Interview: Die Herausforderungen in New York

Auch in Österreich gibt es immer wieder die Aufforderung, Dinge auf Sponsoren auszulagern, da Budgets nicht erhöht werden können. Wie weit ist dieser Weg gangbar?

Ich will keine Ratschläge geben. Doch wenn man die Aktivität etwa der Museen in San Francisco und New York in Hinblick auf Neuerwerbungen ansieht und mit den Aktivitäten der großen Museen in Österreich und Europa vergleicht, dann ist da schon ein großer Unterschied an Möglichkeiten festzustellen. Ich glaube, dass das US-System ein größeres Potenzial hat, nicht nur den Status quo zu erhalten, sondern auch weiter vehement voranzuschreiten. Für europäische Institutionen wird sich die Erwartungshaltung, dass die öffentliche Hand die Finanzierung von Kulturinstitutionen vehement erweitert, nie erfüllen. Das kann man beklagen, aber das ist kein proaktives, zielgerichtetes Handeln. Hier ist zusätzliches mäzenatisches Handeln gefragt. Ich glaube, dass wir in Frankfurt gezeigt haben, dass das durchaus aktiviert werden kann.

Ein geplanter Erweiterungsbau könnte Platz schaffen für die Sammlung kubistischer Kunst des Kosmetik-Erben Leonard Lauder, der dem Met vor vier Jahren 78 Werke etwa von Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris und Fernand Léger geschenkt hat. Wird der Zubau kommen oder das Schicksal des Entwurfes ihres Vaters für ein Guggenheim-Museum in Salzburg erleiden, also am Ende nicht realisiert werden?

Nein, nicht am Met. Die Weiterentwicklung des Bereichs moderner und zeitgenössischer Kunst im Met ist eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren. Museen sind ja a priori sammelnde, also fortwährend wachsende Einheiten. Das macht sie als Kulturinstitutionen – im Vergleich zu Oper, Theater oder Konzerthaus – noch mal komplexer, interessanter, aber auch herausfordernder.