Breitwieser holt Generali Foundation nach Salzburg

Breitwieser hatte die Wiener Generali Foundation 2007 im Unmut verlassen, nachdem der Versicherungskonzern eine Zusammenlegung mit der damaligen Bawag-Kunststiftung in den Räumlichkeiten in Wien-Wieden beschlossen hatte. Seit 2010 bespielt die Foundation die Räume unter der Führung von Sabine Folie wieder alleine. Nun aber sei die „ Generali Foundation in Wien an ihre Grenzen gekommen“, befand Generali-Vorstandsvorsitzender Peter Thirring bei einer Pressekonferenz am Freitag. Besonders die größere Sichtbarkeit der Sammlung sei ein Vorteil in Salzburg: „Hier spielen wir in einer anderen Liga.“