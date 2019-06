Museum Gugging: Mit Hakenkreuz und Badehose

Auch wenn Navratil Walla bereits 1970 entdeckt hatte, zog er erst 1983 mit seiner zunehmend dementen Mutter ins „Haus der Künstler“ ein. Die Jahre davor hatte der Sonderling ihr zusammen – in Barackenwohnungen und in einem Häuschen in der Au. In dieser Zeit entstand auch ein Konvolut an einfachen Fotos, mit denen Walla häufig seine Kreationen – beschriftete Objekte, Bretter, Tafeln – dokumentierte. Auf den Rückseiten erweiterte er die Werke dann mit schriftlichen Hinzufügungen.