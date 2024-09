Wechsel an der Spitze des wichtigsten US-Museums für Moderne Kunst

Nicht nur in Wien, wo sich der Abschied des Albertina-Chefs Klaus Albrecht Schröder ankündigt, vollzieht sich ein Generationenwechsel in der Spitzenetage der Museen, sondern auch in New York: Glenn Lowry, Direktor des Museum of Modern Art (MoMA), will nach 30 Jahren an der Spitze des weltbekannten Kunsthauses im September 2025 abtreten. Eine entsprechende Ankündigung der „New York Times“ bestätigte das Museum. „Es ist der richtige Moment, um über die Zukunft des Museums nachzudenken, und ich dachte einfach: Carpe Diem“, sagte Lowry der Zeitung.

Der MoMA-Vorstand bestätigte, dass ein internationales Beratungsunternehmen mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt werde.