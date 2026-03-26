Nina Zimmer wird neue Direktorin des Belvedere

Die deutsch-schweizerische Kunsthistorikerin Nina Zimmer wird ab 2027 die Österreichische Galerie Belvedere leiten: Das gab Kulturminister Andreas Babler (SP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Der Vertrag von Geschäftsführer Wolfgang Bergmann wird verlängert.

Zimmer, die kolportierterweise auch schon im Rennen um die Nachfolge von Klaus Albrecht Schröder als Albertina-Chef als Favoritin gegolten hatte, kommt aus einem Schweizer Museumskomplex nach Österreich: Seit 2016 ist sie die erste Direktorin der unter einer Dachstiftung zusammengeführten Institution von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee. Die Institution besitzt - dem Belvedere nicht unähnlich - eine umfassende Sammlung von historischer Kunst bis zur Gegenwart. Auch auf Baustellen kennt sich Zimmer aus: Das Kunstmuseum Bern ist in einem Prozess der umfassenden Erweiterung. Im Belvedere soll ein neues Besucherzentrum gebaut werden, auch die Außenstelle ins Salzburg übernimmt Zimmer von ihrer Vorgängerin.

Raubkunst kein Fremdwort International in die Schlagzeilen kam das Kunstmuseum, weil es den Nachlass des Kunsthändler-Sohn Cornelius Gurlitt beherbergt, um den eine Raubkunst-Debatte entbrannt war. Zimmer baute in Bern die erste Abteilung für Provenienzforschung eines Schweizer Museums auf und bereitete als Co-Kuratorin 2017 eine Gurlitt-Ausstellung im Kunstmuseum Bern vor Zuvor war Zimmer seit 2006 Kuratorin für 19. Jahrhundert/Klassische Moderne am Kunstmuseum Basel, seit 2014 Vizedirektorin. 2015 war sie für die Ausstellungen des Kunstmuseums Basel im Museo Nacional Reina Sofia und im Prado, Madrid, zuständig.