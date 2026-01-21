Museen

27 Bewerbungen für Rollig-Nachfolge im Belvedere

16 Frauen streben Wissenschaftliche Geschäftsführung ab 2027 an. Der Wirtschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Bergmann hat sechs Konkurrenten.
21.01.26, 12:05

Für die Wissenschaftliche Geschäftsführung der Österreichischen Galerie Belvedere ab 16. Jänner 2027 sind fristgerecht 27 Bewerbungen eingegangen, davon 16 von Frauen. Neun Bewerbungen kamen aus Österreich, 18 aus dem Ausland. Das gab das Kulturministerium am Mittwoch auf Anfrage der APA bekannt. Amtsinhaberin Stella Rollig (65) wird sich nicht um eine weitere Verlängerung ihres seit 2017 laufenden Vertrags bewerben.

Der Wirtschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Bergmann (62), ebenfalls seit 2017 im Amt, hatte dagegen bekanntgegeben, sich für eine dritte Amtszeit bewerben zu wollen. Er dürfte daher unter den sieben ausschließlich aus dem Inland eingegangenen Bewerbungen für die wirtschaftliche Geschäftsführung sein, unter denen es auch zwei Bewerberinnen gibt. Die von einer Findungskommission vorbereitete Entscheidung für beide Positionen wird für März angestrebt. Die Namen der Kommissionsmitglieder werden erst nach Bekanntgabe der Entscheidung veröffentlicht.

