Besucherrekord Belvedere: Ein Höhenflug im Windschatten des Kusses

Stella Rollig, seit Jänner 2017 Direktorin der Österreichischen Galerie Belvedere, gab am Montag ihre letzte Jahrespressekonferenz: Sie hatte bekannt gegeben, sich nicht um eine Verlängerung ihres im Dezember auslaufenden Vertrags bemühen zu wollen. Die 65-Jährige stellte sich den Medien im Ecksaal des Schlosses – gleich neben dem „Kuss“ von Gustav Klimt. Dieser Ikone der Moderne hat sie schließlich viel zu verdanken: Die Besucher kommen, wie auch das von Stella Rollig präsentierte Social-Media-Video bewies, wegen des „Kusses“. Und zwar in Scharen. Die Klimt-Vermarktung (man erinnert sich noch mit Schrecken an den „Kuss“ als NFT, die nur dem Belvedere Geld brachte) keine Grenzen: 2023 präsentierte sich Rollig mit Geschäftsführer Wolfgang Bergmann im geschmackssicheren Klimt-Outfit. Und nun gibt es auch für die Jungen ein digitales Spielchen, in dem es unter anderem um den „Kuss“ geht.

Aufgrund des extrem boomenden Städtetourismus samt Klimt als „Must see“ kam das Belvedere 2025 auf 2,03 Millionen Besucher. Derartige Zahlen seien zwar nicht alles. Aber im Endeffekt kann der Rekord – Rollig: „Das ist gigantisch!“, Schlagzeile: „Erfolgreichstes Jahr“ – nicht oft genug wiederholt werden. Es gab vor Silvester sogar eine Aussendung zum Überschreiten der „Zwei-Millionen-Schwelle“. Und man wird nicht müde, mit den Besucherzahlen zu prahlen: Sie seien in den letzten zehn Jahren um 60,5 Prozent gewachsen, das Obere Belvedere hätte „die Zahl seiner Besucher seit 2016 verdoppelt“ – auf aktuell 1,56 Millionen. Es stellte sich aber kein nennenswerter Mitnahmeeffekt ein: Im Unteren Belvedere (samt Orangerie) wurden 375.300 Besucher gezählt – und bloß 99.000 im ehemaligen 20er-Haus (nun Belvedere 21). Aber eben: Ob des Selbstläufers Klimt musste Rollig keine Blockbuster-Ausstellungen konzipieren.