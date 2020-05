Museen gehen in den Untergrund

Eigentlich platzen die Speicher aus allen Nähten, doch im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) stehen Regale leer: Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Suchmaschinen-Giganten Google werden derzeit Bände aus den Jahren 1500 bis 1870 ausgeräumt und zum Scannen nach Deutschland gebracht. Laut Direktorin Johanna Rachinger tut das den Büchern gut: "Diese Bücher müssen in Zukunft nicht mehr in die Entlehnung gehen, das heißt, es werden durch Benützung keine Schäden mehr entstehen", sagt sie. "Außerdem nützen wir das Projekt für eine umfangreiche Bestandsrevision, die es in dieser Form seit Jahrzehnten nicht mehr gab." Google hilft der ÖNB auch in ihrer Platznot. Nach bisherigen Berechnungen hätten alle Speicher bereits heuer voll sein sollen. "Wir investieren nun mehr in die Zeitungsdigitalisierung", erklärt Rachinger. "Das gibt uns die Möglichkeit, die alten Zeitungen aus dem bestehenden Tiefspeicher zu schaffen und sie in einem Dachbodenmagazin zwischenzulagern. Das ist zwar konservatorisch nicht ideal, aber wir schaffen uns etwas Luft. Trotzdem brauchen wir den neuen Speicher dringend. Man muss bedenken, dass wir mit einer Bauzeit von mindestens zwei Jahren zu rechnen haben."