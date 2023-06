Muse in Wiener Neustadt: Triumphzug mit Virtuosität und Revoluzzer-Maske

Dabei brilliert vor allem Bellamy. Zwischendurch spielt er auch Klavier und Keyboards. Bei „Behold, The Glove“ aus seiner Solo-EP „Cryosleep“ auch ein kleines, das auf einem Handschuh montiert ist. Aber unschlagbar ist er an der Gitarre und beim Singen. Seine Arien-Stimme klingt heute sogar noch kräftiger und glanzvoller als noch bei der vorigen Tour im Jahr 2019, als Muse in Graz auftraten.

Das Trio kann aber auch mit der Vielfalt seiner Soundpalette faszinieren. Immer wieder gibt es Passagen, die an Klassik erinnern, einmal ist sogar kurze Version von Bachs „Toccata“ zu hören. Es gibt Elegisches wie die Ballade „Verona“ und rabiaten Rock bei „Kill Or Be Killed“.

Klar, dass danach der letzte Teil der Show mit Fan-Favoriten wie „Uprising“ und „Starlight“ zu einem umjubelten Triumphzug wird, mit dem Muse ihren Ruf als hervorragende Live-Band weiter einzementieren.