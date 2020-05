"Mundl"-Autor Ernst Hinterberger wird 80

Reden wir über Politik, Herr Hinterberger - Sie sind ja Arbeiterkind, waren lang Arbeiter und gelten als der letzte Arbeiterdichter Österreichs. Ihr Befund?

"Was soll i da scho groß erzählen? I bin ja heut' nur no a Samurai ohne Schwert."

Hört niemand in der SPÖ auf Sie? "Es frogt mi net amoi wer. I wer dir was sagen: Unlängst, bei aner Ehrung oder aner Lesung, i glaub es war in Floridsdorf, kummt der Faymann zuwi, streckt ma sei' Hand hin und strahlt mi an. Da schau her, hab i ma dacht - bis er g'sagt hat: ,Danke, Erwin!' und glei zum nächsten Tisch verschwunden is."



Zum "Ausgleich" kündigte ihn "irgend a Bezirksschackl" von

der Bühne herab noch als "unseren sehr verehrten Erich Hinterleitner" an.

Die größte Gefahr erkennt er im schlimmsten Feind der Sozialdemokratie: "Die Gier. Da hört si jede Solidarität auf - es wird alles no vü schlechter, wirst sehn."

Gängige Polit-Figuren , wie er sie selbst im "Kaisermühlen Blues" entlarvte, sind naturgemäß der exakte Gegenentwurf zu seinem Welt- und Menschenbild. Hinterberger geriet vor Jahren unabsichtlich in eine FPÖ-Wahlkundgebung im Bezirk. "Da hab i ma dacht , des schaust da jetz' an! I hab mi ganz hint' bei an Schaufenster aufs Sims hin-g'hockt. Auf amoi kummen zwa so riesige Bugln (wienerisch für "Bodyguards") vom Strache zu mir und grinsen mi höhnisch von oben herab an: ,Na sixt, Opa, so bös, wie du ollawäu schreibst über uns, san mir gor net!' Die hamma damit im Grunde nix anderes g'sagt als: Mir san guat, weil ma di net glei zsammhauen ..."



Für echte Strizzis hätte er ja zeitlebens Sympathie. Vor allem, wo er seinen "Trautmann" (siehe Bericht unten) just bei der Premiere der Strizzi-Lieder im Rabenhof fand. Er sah Adi Hirschal und Wolfgang Böck und wusste: "Der ane spielt an Strizzi, der andere is aner. Und waaßt wos? Die besten Kieberer san aus dem selben Material wie die ärgsten Strizzis. Sunst könnten sie si ja net einidenken in die kriminellen Gehirne."