"Mundl"-Autor Ernst Hinterberger ist tot

In Hollywood hätte Hinterberger wohl in einer Traumvilla residiert. In Österreich lebte er freilich viel lieber. "Woanders als in Margareten wollt’ i nie sein", sagte er, "des is a guater Boden. Da kummen der Moser, der Falco und der Kreisky her." Und überhaupt: "Waaßt – Hietzing und Döbling san für mi scho wia Ausland."

Hinterberger galt als große Stimme der kleinen Leute.

Sie, die heimlichen Helden der Peripherie , hob er in den rührenden, niemals rührseligen Epen, aufs Podest. Der "Kaisermühlen Blues" etwa war ursprünglich "eine Ode an die alleinerziehende Mutter der Vorstadt". Marianne Mendt verkörperte sie als Trafikantin Gitti Schimek – so kongenial wie Wolfgang Böck den rundlichen Krimineser mit Kanten und Ecken.

Hinterberger sah Böck, als er mit Adi Hirschal "Strizzi-Lieder" intonierte: "In dera Sekund’n hab i g’wusst, des is er. Mei’ Trautmann."

Seinen Buddhismus legte er so an wie Ikkyu Sotcho (im 15. Jahrhundert): "Man kann mich an drei Orten treffen – im Kloster, im Bordell und im Gasthaus."

Sein politisches Vermächtnis klingt bitterer: "Der Todfeind der Sozialdemokratie ist die Gier ... Also net so sehr die Grassers, sondern die Grassers in der SPÖ. Wirst seh’n, es wird alles noch vü, vü schlimmer."

Dieter Chmelar