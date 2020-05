MUMOK: In diesem Haus macht Askese Spaß

Der neuen Direktorin Karola Kraus ist es gelungen, die Essenz ihres Museums zu erspüren und in einer Klarheit zu zeigen, die man im barock-sinnesfreudigen Wien so nicht gewohnt ist. Kraus' Strenge hat dabei nichts Furchteinflößendes oder gar Belehrendes. Die Schau, die sich durch alle Ausstellungsräume des frisch umgebauten Hauses zieht, kommt auch ohne erklärende Texte und Kapitelüberschriften aus.



In überschaubaren Abteilen zeigt Kraus stattdessen, dass Kunstwerke tatsächlich miteinander sprechen, wenn man ihnen nur Platz dazu lässt: Die abstrakten, in der Form an TV-Schirme erinnernden Relief-Objekte des Polen Henryk Stazewski (ein Ankaufswunsch des Museums) unterhalten sich etwa rege mit den schwebenden Elementen im Mobile von Alexander Calder, einen Stock tiefer hat das streng nach Vorschrift auf die Wand gezeichnete Linienmuster von Sol Lewitt viel von einem "gekritzelten" Werk Cy Twomblys zu erfahren.



Wohl folgt die Ausstellung in ihrer Abfolge einem chronologischen Faden, und die Werke der einzelnen Abschnitte sind mehr oder weniger klar bestimmten Stilen zuzuordnen. Doch wer bisher versuchte, sich an einer einmal gelernten Kette von "-Ismen" vom Impressionismus bis in die Gegenwart zu hanteln, wird auf sein ästhetisches Gefühl und sein Augenmaß zurückgeworfen.