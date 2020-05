MUMOK: Ein Augenschmaus mit Ohren

Das Büro von Karola Kraus ist schlicht eingerichtet: Hinter dem Schreibtisch der seit Oktober 2010 amtierenden Direktorin des Wiener Museums Moderner Kunst (MUMOK) fallen vor allem Architekturmodelle auf.



En miniature zeigen sie jene Veränderungen, mit denen das Museum am kommenden Freitag neu eröffnet: Das Foyer wurde großzügig umgestaltet, "sodass der Besucher das Gefühl hat, in einer Eingangshalle zu stehen", erklärt Kraus. Das einst gut versteckte Café ist nun Teil des Eingangsbereichs, im Souterrain kam ein von Zobernig und Michael Wallraff gestalteter Kino- und Veranstaltungssaal dazu.



Noch auffälliger ist allerdings jenes Modell, in dem das Gebäude des MUMOK riesige Micky-Maus-Ohren trägt. Geht es nach Kraus, so soll diese Vision zur großen Schau des Pop-Künstlers Claes Oldenburg ab Februar 2012 Realität werden. "Als Oldenburg hierher kam, war er ganz fasziniert von unserem Gebäude, weil es ihn an seine ,Geometric Mouse', ein Hauptwerk aus den 1970er-Jahren, erinnert hat", erzählt Kraus. In Wien soll nun eine aktualisierte Version entstehen, für die Direktorin ein temporäres "Wahrzeichen der Stadt" mit Ohren von 20 Metern Durchmesser. "Leider ist das mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden", sagt Kraus. "Wir sind derzeit dabei, Sponsoren zu finden."