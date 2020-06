Karola Kraus: Verlängerung nach "Presseschlacht"

Gesetzesänderung kommt

Laut Minister Ostermayer soll demnächst eine Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes in Begutachtung gehen, die Klarheit über Schenkungen an Museen schaffen soll. Bisher war unklar, ob die Häuser solche Gaben als ihr Eigentum verbuchen können. Normalerweise ist Sammlungsgut Bundeseigentum. Ostermayer will auch Schenkungen direkt an Museen erlauben; Donationen an den Bund sollen aber weiterhin möglich sein, erklärte er.