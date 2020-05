Am Spielplatz des Weltekels

Sich in der Welt zu behaupten, ist bekanntlich nicht einfach. Man ist in Arbeitskreisläufe eingespannt, wird mit Bildern und Konsumangeboten überflutet, und wer einmal kreativ sein will, findet sich ganz rasch in den Mühlen der Unterhaltungsindustrie oder des Kunstmarkts wieder. Was also ist zu tun?

Cosima von Bonin hat es geschafft, sich in den widrigen Umständen zumindest flauschig einzurichten. Das zeigt die Ausstellung "Hippies Use Side Door" im Wiener mumok, die bisher größte Werkschau der 1962 in Kenia geborenen Deutschen.