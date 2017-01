Multimedia Spezial: Paolo Conte

Azzurro

Einen seiner größten Hits schrieb er nicht für sich selbst – sondern 1968 für den um ein Jahr jüngeren Adriano Celentano. Damals traute sich Conte noch nicht selbst zu singen und schrieb auch Hits für Patty Pravo, Bruno Lauzi, Claudia Mori u.a. Er selbst meint noch immer: "Eigentlich kann ich gar nicht singen." Stimmt nicht. Er macht das schon gut - anders eben...

La bella figura

Foto: Universal Stil und "eleganza" – Italien in seiner goldenen Ära. Conte verabscheut Nachlässiges oder gar Vulgäres. Ein Romantiker, der die Lebensart einer Zeit liebt, als es für jeden wichtig schien, sich möglichst elegant, vorteilhaft, charmant zu präsentieren. Was den meisten Italienern auch auf unnachahmlich lässige Weise gelang. "Bella figura" eben. Das spiegeln auch die Frauen, um die es sich in seinen Songs vorzugsweise dreht, wider. Und wenig erstaunlich sind die meisten seiner Fans weiblich ...

Asti

In der kleinen Stadt im Piemont wurde Conte am 6.1.1937 geboren. Sein Vater war Notar, er selbst wurde Anwalt und übernahm dessen Kanzlei. Erst in den 1970ern gab er seinen Beruf auf. Aus Asti ist er nie weggezogen.

Max

Wer ist eigentlich der Mann, über den Conte einen seiner größten Hits geschrieben hat? "Max"? Es ist Massimo Pitzianti, sein Saxofonist, Klarinettist, Akkordeonist und langjährigster Mitmusiker. Ein beeindruckendes Dankeschön für seine Freundschaft und die Zusammenarbeit.

Roberto Benigni

Der Oscar-prämierte Regisseur ist ein guter Freund Contes. Er verwendet in seinen Filmen nicht nur gerne Musik von ihm – er hat sogar selbst einen Song komponiert, in dem er "gesteht" in Egle, die Frau Contes, verliebt zu sein: Mi piace la moglie di Paolo Conte (1981). Und ja, doch, Freunde sind sie immer noch.

Multitalent

Foto: /Dino Buffagni/Studio CDN Paolo Conte ist nicht nur Anwalt und Songwriter. Er ist ein versierter Jazz-Pianist, spielt Vibraphon, Gitarre, schreibt Filmmusik (u.a. für Lina Wertmüller) und hat mit "Razmataz" ein Musical komponiert. Er ist Dichter, aber auch Grafiker und Maler, der in London erfolgreiche Ausstellungen ausgerichtet hat. Mit "Amazing Game" hat er eben ein beeindruckendes Instrumental-Werk herausgebracht.

Lieblingslieder

Auch der Meister selbst hat Songs in seinem Oeuvre, die ihm persönlich ganz besonders am Herzen liegen. Seine drei liebsten: "Max", "Colleghi trascurati", "Gong-oh".

Indie-Star?

Conte wurde – außer in Italien – erstaunlich selten gecovert. Kann durchaus an seinem eigenwilligen Stil liegen. Ausgerechnet Indie-Queen Julia Holter hat sich jetzt aber seines Songs "Chiamami Adesso" angenommen. Traumhaft schön. Vielleicht wird er mit 80 ja noch Alternative-Star?

