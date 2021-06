Multimedia-Projekt von Marco Kleebauer: Familien-Dynamik und Bio-Drums

„Es gibt einige gewaltvolle Szenen, was Frauen betrifft. Auch bevor die Sache mit den Femiziden in den Medien so präsent war, hat mich das schon beschäftigt. Vielleicht, weil so viele Freunde von mir Kinder bekommen haben, und ich mich gefragt habe, was es heißt, jemanden zu lieben und sich für die Familie aufzugeben. Und ich habe mich gefragt, wie dann daraus eine komische Familien-Dynamik entsteht, durch die es – vielleicht nicht zu physischer – aber vielleicht zu verbaler Gewalt kommt. Ich finde faszinierend, wie Leute, die im sozialen Kontext super funktionieren, zu Hause in ein primitives Triebverhalten kippen können, sodass moralische Grenzen verschwimmen.“

Ein Bild, das klar der Pandemie geschuldet ist, zeigt zwei Menschen, die aneinander vorbei greifen. „Mir ist erst durch Corona klar geworden, wie wichtig Intimität mit Freunden, dass man sich zum Beispiel umarmt, für mich ist. Ich bin ein Mensch, der eher distanziert ist. Da war die Diskrepanz, zu merken, wie sehr ich soziale Interaktion trotzdem brauche, noch viel größer.“