München: Ein Theater auf Wanderschaft

"Das Stück bedient als eines der wunderbarsten Singspiele die klassischen musikalischen Elemente und lässt alle Personen der Handlung wunderbar witzige Dialoge sprechen, eingebettet in große Tanznummern. Außerdem geht es ums Reisen, und wir sind ja momentan Reisende."

Besetzt ist der Liebeswirrwarr am Wolfgangsee prominent, u. a. mit Maximilian Schell als Kaiser. "Ich wollte die Figur nicht desavouieren, weil das ganze Stück schon eine Farce, ein Panoptikum an Gags und parodistischen Elementen ist", sagt Köpplinger. "Um nicht alles zu vertrashen, denn das ist für mich auch schon ein bisschen out, habe ich gesagt: Da muss jemand auftreten, der einfach der Kaiser ist. Man kann den doch nicht nicht mit Backenbart auftreten lassen, das ist ja kein Kostümfest in Ischl oder so."

Die Weltsicht seines Intendanten-Kollegen Nikolaus Bachler, München sei attraktiver und spannender als Wien, teilt Köpplinger nicht: "Ich finde beide Städte, und das ist keine diplomatische Antwort, spannend. Die Münchner sind vielleicht direkter, aber Wien ist wohl immer noch die Welthauptstadt der Musik."

Während der Wanderzeit stehen u. a. zwei Musicals auf dem Spielplan: die Münchner Erstaufführung von Cole Porters "Anything Goes", und "Cabaret" in einer Adaption der Werner-Sobotka-Fassung von den Wiener Kammerspielen. Außerdem inszeniert Emmy Werner Millöckers "Der Bettelstudent". Als Uraufführung geplant ist Cerhas musikalische Farce "Der Präsident" nach einer Idee von Ferenc Molnárs "Eins, zwei, drei".