MTV Awards: Taylor Swift ist die Abräumerin des Abends

Die Trophäen des Musiksenders MTV wurden am Mittwochabend auf Long Island im US-Bundesstaat New York vergeben.

Swift räumte weitere Preise ab, darunter in den Sparten Künstler des Jahres, Song des Sommers, beste Zusammenarbeit (mit Post Malone) und Pop . Sie ist die große Siegerin des Abends.

US-Sängerin Taylor Swift ("Fortnight") hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. In der Top-Sparte setzte sich der 34-jährige Superstar unter anderem gegen Billie Eilish , Doja Cat und Eminem durch.

Sabrina Carpenter (25) gewann mit ihrem Hit-Song "Espresso" in der Sparte Song des Jahres ihre erste VMA-Trophäe überhaupt. Der Preis in der Rock-Sparte ging an Lenny Kravitz für "Human". Chappell Roan (26, "Good Luck, Babe!") nahm den Preis als beste neue Künstlerin entgegen.

US-Sängerin Katy Perry (39, "Teenage Dream") nahm den Ehrenpreis "Video Vanguard Award" in Empfang. Mit einem knapp zehnminütigen Medley ihrer größten Hits begeisterte sie die Zuschauer. Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Zu früheren Gewinnerinnen und Gewinnern zählen Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake und Madonna.