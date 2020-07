"Mr. Big" weckt große Erwartungen

Peter Weinhäupl, der kaufmännische Direktor des Leopold Museums, unterstrich das seit langem gehegte Anliegen, mit Werken "in den Raum des Museumsquartiers hineinzugehen", was jedoch nur mithilfe von Sponsoring verwirklicht werden könne. Die Ausstellung selbst, die von 19. Oktober bis 28. Jänner 2013 zu sehen sein wird, versammelt rund 300 Exponate von rund 100 Künstlerinnen und Künstlern aus Europa und den USA und spannt einen Bogen über 200 Jahre, wobei auf die Werke der Aufklärung um 1800, die innovativen Tendenzen der Zeit der Klassischen Moderne sowie Positionen in der Kunst nach 1945 besonderer Wert gelegt wird. In einem Prolog wird die lange Tradition des Themas beleuchtet.

Trotz dieser Tradition des nackten Mannes in der Kunst sei eine derartige Ausstellung "längst überfällig" gewesen, so Natter. Es habe zwar viele explizite Ausstellungen zur nackten Frau gegeben, jedoch kaum je zusammenhängende Konzepte zu nackten Männern. Die von Natter und Elisabeth Leopold kuratierte Schau hat keinen Zusammenhang mit der ab 26. Oktober im Lentos in Linz zu sehenden Ausstellung "Der nackte Mann". Leopold habe laut Natter zwar zu Beginn versucht, eine Kooperation im Bereich des Marketings zu erwirken, diese sei jedoch nicht zustande gekommen. Auch habe man keine Kenntnis über das dortige Konzept. Bei der Zusammenstellung der Ausstellung in Wien habe es jedoch keine Probleme gegeben, an die gewünschten Werke zu kommen, was sich Natter im Gespräch mit der APA mit der unterschiedlichen Handschrift der Kuratoren erklärt.

"MR. BIG" wirft jedenfalls einen Schatten auf die Ausstellung voraus. Vor Vandalismus hat man im Leopold Museum keine Angst. Denn, so Natter: "Nacktheit bedeutet schließlich auch Verletzlichkeit."