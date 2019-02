Mozart: Reisender in Europa. Eine Ausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien im Mozarthaus Vienna

Mozart: Reisender in Europa von 13. Februar 2019 bis 26. Jänner 2020

Eine Ausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien im Mozarthaus Vienna. Kuratoren: Prof. Dr. Dr.h.c. Otto Biba, Direktor Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und Prof.in Dr.in Ingrid Fuchs, Stellvertretende Direktorin Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

täglich 10 bis 19 Uhr, Infos und Karten unter mozarthausvienna.at